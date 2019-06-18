Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü dün itibarıyla kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DÖNEMSEL OLARAK GÜNCELLENECEK"

"Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek.

"YÜZDE 80'İNE KADAR KREDİ KULLANDIRILABİLECEK"

Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."