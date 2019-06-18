Alınan bilgi ve iddialara göre, olay dün gece saatlerinde Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. İsminin Hikmet B. Olduğu öğrenilen genç, henüz nedeni bilmeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle kendini çenesinden vurarak intihar etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevresindekilerin silah sesini duyması üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından Hikmet B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.