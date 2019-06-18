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Bugün 10:11 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:17 TSİ

İşini kaybedene en az 6096 TL

İstihdamı artırmaya yönelik desteklere rağmen farklı nedenlerle işsiz kalanlara da ödeme yapılıyor. Buna işsizlik maaşı deniyor. İşsizlik maaşı her ayın 5’inde ödeniyor. İşsizlik maaşı için başvurulacak kurum ise "İşkur"
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1 Ocak itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 1016 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 2031 liraya çıktı. Bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 20 bin 310 lira olacak. 6 ay en düşükten maaş alana ise toplam 6096 lira ödeniyor.

BAŞVURU İÇİN 30 GÜN

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması şart. Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Başvurular iskur.gov.tr veya e-Devlet’ten yapılabiliyor.

MAAŞA BAĞLI ARTIYOR

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primi belirleyici oluyor. Maaş hesaplanırken son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini (2031 lira) geçemiyor. Son 4 ay asgari ücretle çalışana 1016 lira maaş bağlanırken brüt ücreti 6000 lira olan 2031 lira alıyor. İşsizin sağlık hizmetini devlet karşılıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor.

HAKLI FESİH DURUMU!

İstifa edene normalde işsizlik maaşı bağlanmıyor. Ancak bunun istisnası ‘haklı fesih’ durumudur. Maaşın ödenmemesi veya zamanında ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing (psikolojik baskı), iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, işçinin onayı olmadan fazla mesai yaptırmak, SGK’ya düşük ücretten bildirim vs. haklı fesih kapsamına giriyor. Kaynak: POSTA

Bugün 10:11 TSİ - Ekonomi

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