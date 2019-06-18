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İlker Uzel Kocaelispor’a veda etti

Kocaelispor Kulüp Müdürü İlker Uzel görevinden istifa etti. Uzel istifası ile ilgili açıklama yaptı.
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5 yıldır büyük onur ve gururla sürdürmüş olduğum Kocaelispor Kulüp Müdürlüğü görevime; Kocaelispor menfaatleri gereği devam etmemem gerektiğine Başkanımız Sayın Hüseyin Üzülmez ile birlikte karar vermiş bulunmaktayız.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİYİM

Resmi birliktelik, hizmet bayrağını yeni devralacak olan arkadaşımız göreve başlayıp, devir teslim işlemlerini tamamlamamıza kadar sürecek olsa da; resmi ayrılıktan sonra da bilgi ve birikimime ihtiyaç duyulabilecek her konuda ve her zaman, kulübümüzün, yönetim kurulumuzun ve çalışanlarının yanında en büyük destekçileri olacağımın bilinmesini isterim.

BAŞARILAR DİLİYORUM

Mümkün olan imkanlar dahilinde kulübümüzü getirebildiğimiz noktadan, çok çok daha iyi konumlara getirebilmelerini en içten ve samimi duygularımla arzuladığım, Kocaelispor Kulübü’ne, başkan, yönetim kurulu ve çalışanlarına sonsuz başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

TRİBÜNLERE DÖNÜYORUM

1987’de ilk maçıma giderek yeşil siyah renklerine tutulduğum, 1993 senesinden itibaren adeta tesislerinin içerisinde büyüdüğüm, 2002-2006 yılları arasında resmi olarak çalıştığım, 2007-2008 sezonunda fahri olarak destek verdiğim, 2014-2019 yılları arasında Kulüp Müdürlüğü’nü yaptığım, görev yaptığım sürelerde kazandığımız 4 şampiyonluk kupasına emek vermekten onur duyduğum,büyük Kocaelispor’umuzun tribünlerine dönüyor olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşamaktayım.

HAKKIMI HELAL EDİYORUM

5 yıl boyunca; işin ucundan tutan değil de işe sarılan bir yapım olması nedeniyle, mümkün olabildiğince anlayışla karşılamaya çalışarak, aile yaşantımızdan büyük fedakarlık yapan eşime ve çocuklarıma; başkan ve yöneticilere; çalışma arkadaşlarıma; teknik heyet ve futbolculara; basın mensuplarına; en küçüğünden en büyüğüne tüm Kocaelispor taraftarlarına destekleri için teşekkür ediyor, hakkım geçen varsa helal ediyor, kusurum olanların affını istiyor, saygılar sunuyorum.

Bugün 10:28 TSİ - Spor

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