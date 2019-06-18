Kocaelispor’da başkan Hüseyin Üzülmez, yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımını yaptı.
İşte yöneticilerin yeni görevleri:
HÜSEYİN ÜZÜLMEZ BAŞKAN
ABDİN ÖZTÜRK 1. BAŞKAN VEKİLİ
MURAT BARIŞ 2. BAŞKAN VEKİLİ
İSMAİL ARAÇ MALİ ASBAŞKAN
ÖMER GÜL İDARİ ASBAŞKAN
ÖZKAR DÖNGE İDARİ ASBAŞKAN
FARUK MAMİK GENEL SEKRETER
ÖZLEM FEYZİOĞLU HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU
BAHADIR TAŞER FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU
VELİ BAŞKURT STADYUM, TESİSLER VE TARAFTAR SORUMLUSU
TUNCAY ARICAN STADYUM, TESİSLER VE TARAFTAR SORUMLUSU
ÇAĞRI ALPASLAN MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU
RECEP HALDIZ YATIRIMLAR SORUMLUSU
MEHMET CEZAYİR YATIRIMLAR SORUMLUSU
ZEYNEL ABİDİN AKYOL FUTBOL ALTYAPI SORUMLUSU
TÜMER USLU FUTBOL ALTYAPI SORUMLUSU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz