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Kocaelispor’da yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu

Kocaelispor’da başkan Hüseyin Üzülmez, yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımını yaptı.
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Kocaelispor’da başkan Hüseyin Üzülmez, yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımını yaptı.

İşte yöneticilerin yeni görevleri:

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ         BAŞKAN

ABDİN ÖZTÜRK                1. BAŞKAN VEKİLİ

MURAT BARIŞ                   2. BAŞKAN VEKİLİ

İSMAİL ARAÇ                    MALİ ASBAŞKAN

ÖMER GÜL                        İDARİ ASBAŞKAN

ÖZKAR DÖNGE                 İDARİ ASBAŞKAN

FARUK MAMİK                  GENEL SEKRETER

ÖZLEM FEYZİOĞLU         HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU

BAHADIR TAŞER              FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU

VELİ BAŞKURT                 STADYUM, TESİSLER VE TARAFTAR SORUMLUSU

TUNCAY ARICAN              STADYUM, TESİSLER VE TARAFTAR SORUMLUSU

ÇAĞRI ALPASLAN             MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU

RECEP HALDIZ                  YATIRIMLAR SORUMLUSU

MEHMET CEZAYİR            YATIRIMLAR SORUMLUSU

ZEYNEL ABİDİN AKYOL    FUTBOL ALTYAPI SORUMLUSU

TÜMER USLU                     FUTBOL ALTYAPI SORUMLUSU

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