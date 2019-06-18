Bir banka daha açıkladı! Konut fırsatı

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın dün açıkladığı enflasyona endeksli konut kredisi kampanyasının ardından bir son dakika açıklaması da Halkbank'tan geldi. Halkbank da ev sahibi olmak isteyen müşterilerine enflasyona endeksli konut kredisi sağlayacağını duyurdu. Böylelikle kampanyaya katılan banka sayısı üçe yükseldi.