Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın dün açıkladığı enflasyona endeksli konut kredisi kampanyasının ardından bir son dakika açıklaması da Halkbank'tan geldi. Halkbank da ev sahibi olmak isteyen müşterilerine enflasyona endeksli konut kredisi sağlayacağını duyurdu. Böylelikle kampanyaya katılan banka sayısı üçe yükseldi.
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Bir banka daha açıkladı! Konut fırsatı
Halkbank da konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz