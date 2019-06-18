Kartepe’nin sekizgen kafesi ihaleye çıkıyor

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Dumlupınar Mahallesi Kanal Park Projesi II’nci etap yürüyüş yolu içerisindebulunan 317 metre kare kafe 4 yıl süreyle kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.
BİR YILLIK PEŞİN
Bir yıllık peşin istenen kafe için muhammen bedel 30 bin TL olarak belirlendi. İhale Kartepe Belediyesi Encümen Salonu’nda saat 10.10’da gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
YOĞUN MÜŞTERİ SİRKÜLASYONU
Kartepe’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olması planlanan Kanal Park Projesi içinde ki kafenin hizmet vermeye başladığında yoğun bir müşteri sirkülasyonuna sahip olması beklenirken, kiralama ihalesine işletmecilerin talebinin de yoğun olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz