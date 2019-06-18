TÜİK'ten acı rapor: Kocaeli'de 608 çocuk madde bağımlısı

Türkiye’de Bağımlılıkla Mücadele kapsamında, TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlü tarafından “Bağımlılık İstatistiklerine” ait bilgiler açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de 2017 yılında güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen 107 bin 984 çocuğun 35 bin 986’sının bağımlılık yapan madde kullandığı belirlendi. Türkiye’de 2017 yılında bağımlılık yapan madde kullanımı ile güvenlik birimine gelen veya getirilen 35 bin 986 çocuktan, 30 bin 229’unun sigara kullanımı nedeniyle getirildiği belirtildi. Türkiye’de 2017 yılında bağımlılık yapan madde kullanımı ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 35 bin 986 çocuktan 2 bin 282‘si alkol kullanımı, bin 961’i esrar kullanımı, 435’i ise hap kullanımı nedeniyle getirildi.

571 ÇOCUK SİGARA BAĞIMLISI Kocaeli’de de 2017 yılında güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen bin 383 çocuğun 608’i bağımlılık yapan madde kullandığı belirlendi. 2017 yılında bağımlılık yapan madde kullanımı ile güvenlik birimine gelen veya getirilen 608 çocuktan, 571’inin sigara kullanımı nedeniyle getirildiği öğrenildi. Bağımlılık yapan madde kullanımı ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 608 çocuktan 13’ünün alkol kullanımı, 11’inin esrar kullanımı, 5’inin ise hap kullanımı nedeniyle getirildiği açıklandı.