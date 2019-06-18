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Hasan Alemdar futsalcıları ile gurur duyuyor

Geride bıraktığımız eğitim ve öğretim sezonunda Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu ile Okullar Arası Futsal Türkiye ikinciliğini elde eden sporcular, mezun olurken, teknik adam ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Hasan Alemdar gurur dolu bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti.
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ALEMDAR: HEM HÜZÜN HEM DE SEVİNÇ

Sporcuların antrenörü Hasan Alemdar açıklamasında “4 yıldır beraber çalıştığımız şampiyon sporcularımızı mezun etmenin hem hüznünü, hem de sevincini beraber yaşıyoruz. Gelecekte Gölcük ve İzmit adına çok büyük başarılara imza atacak sporcularımıza ömür boyu başarılar diliyorum” derken, Okul Müdürü Halit Erdoğan ise “Hasan hocamız ve öğrencilerimiz ile ne kadar gururlansak azdır. Şehrimize ve Gölcük’e çok önemli bir başarı getirdiler. Kendilerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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