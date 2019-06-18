Hasan Alemdar futsalcıları ile gurur duyuyor

ALEMDAR: HEM HÜZÜN HEM DE SEVİNÇ

Sporcuların antrenörü Hasan Alemdar açıklamasında “4 yıldır beraber çalıştığımız şampiyon sporcularımızı mezun etmenin hem hüznünü, hem de sevincini beraber yaşıyoruz. Gelecekte Gölcük ve İzmit adına çok büyük başarılara imza atacak sporcularımıza ömür boyu başarılar diliyorum” derken, Okul Müdürü Halit Erdoğan ise “Hasan hocamız ve öğrencilerimiz ile ne kadar gururlansak azdır. Şehrimize ve Gölcük’e çok önemli bir başarı getirdiler. Kendilerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.