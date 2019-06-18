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Altınkent'te sular çamurlu akıyor

Başiskele Altınkent Mahallesi'nde sular çamurlu akıyor.
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Başiskele Altınkent Mahallesi'nde sular çamurlu akıyor. İSU ekipleri mahalleden gelen ihbar ile sorunu çözse de aynı durum belli bir süre sonra yeniden yaşanıyor. Gazetemiz WhatsApp hattına ihbarda bulunan mahalle sakinleri musluklarından akan çamurlu su için kalıcı bir çözüm istiyor.

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