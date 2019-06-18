Başiskele Altınkent Mahallesi'nde sular çamurlu akıyor. İSU ekipleri mahalleden gelen ihbar ile sorunu çözse de aynı durum belli bir süre sonra yeniden yaşanıyor. Gazetemiz WhatsApp hattına ihbarda bulunan mahalle sakinleri musluklarından akan çamurlu su için kalıcı bir çözüm istiyor.
Bugün 11:18 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:36 TSİ
Altınkent'te sular çamurlu akıyor
Başiskele Altınkent Mahallesi'nde sular çamurlu akıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz