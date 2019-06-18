Büyükşehir, deniz uçağını satıyor

Uzun süredir Kocaeli merkezli olarak uçan ve çevre kontrolü gerçekleştiren 2 adet Cessna Caravan deniz uçağından 1'i satılıyor. Satışın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜM MARMARA'YA HİZMET VERİYORDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ) ait deniz uçakları, tüm Marmara Belediyeleri’ne hizmet veriyordu.

NUMUNE ALIYOR

Havadan kontrol uçuşları sırasında herhangi bir aksaklığın tespit edilmesi durumunda Cessna Caravan denize inerek su numunesi alıyor ve sonrasında ciddi cezalar kesiliyordu. Uçaklar ayrıca orman yangınlarının takibinin yanı sıra arama kurtarma operasyonlarına da destek veriyordu. Deniz uçakları için İzmit Sekapark önünde büyük bir merkez inşaatı yapılmıştı.