Büyükşehir, deniz uçağını satıyor

Uzun süredir Kocaeli merkezli olarak uçan ve çevre kontrolü gerçekleştiren 2 adet Cessna Caravan deniz uçağından 1'i satılıyor. Satışın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
TÜM MARMARA'YA HİZMET VERİYORDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ) ait deniz uçakları, tüm Marmara Belediyeleri’ne hizmet veriyordu.
NUMUNE ALIYOR
Havadan kontrol uçuşları sırasında herhangi bir aksaklığın tespit edilmesi durumunda Cessna Caravan denize inerek su numunesi alıyor ve sonrasında ciddi cezalar kesiliyordu. Uçaklar ayrıca orman yangınlarının takibinin yanı sıra arama kurtarma operasyonlarına da destek veriyordu. Deniz uçakları için İzmit Sekapark önünde büyük bir merkez inşaatı yapılmıştı.
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Yorumlar
(2 )
Ziya Yiğit - Satmasına SEBEP neydi...??? İzmit Belediyesi de mi MADDİ olarak zor günler geçiriyor...???
Cafer Güneş - Uçak büyükşehir belediyesinin.mr. karaosmanoglu kırılması zor bir rekora imza attı ve 81 il arasında en borçlu il oldu.6 katrilyon 66 trilyon lira.
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