Büyükşehir, deniz uçağını satıyor

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Büyükşehir, 1 adet deniz uçağını satacak

Uzun süredir Kocaeli merkezli olarak uçan ve çevre kontrolü gerçekleştiren 2 adet Cessna Caravan deniz uçağından 1'i satılıyor. Satışın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
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Uzun süredir Kocaeli merkezli olarak uçan ve çevre kontrolü gerçekleştiren 2 adet Cessna Caravan deniz uçağından 1'i satılıyor. Satışın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜM MARMARA'YA HİZMET VERİYORDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ) ait deniz uçakları, tüm Marmara Belediyeleri’ne hizmet veriyordu.

NUMUNE ALIYOR

Havadan kontrol uçuşları sırasında herhangi bir aksaklığın tespit edilmesi durumunda Cessna Caravan denize inerek su numunesi alıyor ve sonrasında ciddi cezalar kesiliyordu. Uçaklar ayrıca orman yangınlarının takibinin yanı sıra arama kurtarma operasyonlarına da destek veriyordu. Deniz uçakları için İzmit Sekapark önünde büyük bir merkez inşaatı yapılmıştı.

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Yorumlar

(2)
01

Ziya Yiğit - Satmasına SEBEP neydi...??? İzmit Belediyesi de mi MADDİ olarak zor günler geçiriyor...???

Yanıtla . 0Beğen 18 Haziran 12:01
02

Cafer Güneş - @Ziya Yiğit 01 nolu yoruma cevabı: Uçak büyükşehir belediyesinin.mr. karaosmanoglu kırılması zor bir rekora imza attı ve 81 il arasında en borçlu il oldu.6 katrilyon 66 trilyon lira.

Yanıtla . 0Beğen 18 Haziran 13:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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