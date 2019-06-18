Büyükşehir, deniz uçağını satıyor

Uzun süredir Kocaeli merkezli olarak uçan ve çevre kontrolü gerçekleştiren Cessna Caravan deniz uçağının operasyonu sonlandırılıyor. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak uçuşların ardından uçak satışa çıkartılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye (İZAYDAŞ) ait deniz uçağı, tüm Marmara Belediyeleri’ne hizmet veriyordu.

NUMUNE ALIYORDU Havadan kontrol uçuşları sırasında herhangi bir aksaklığın tespit edilmesi durumunda Cessna Caravan denize inerek su numunesi alıyor ve sonrasında ciddi cezalar kesiliyordu. Uçaklar ayrıca orman yangınlarının takibinin yanı sıra arama kurtarma operasyonlarına da destek veriyordu. Deniz uçakları için İzmit Sekapark önünde büyük bir merkez inşaatı yapılmıştı.