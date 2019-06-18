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Kocaeli’de 31 yıl kesinleşmiş hapisle aranan cinayet zanlısı Aydın’da yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Kocaeli’de işlediği beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeyle birlikte 3 ayrı suçtan 31 yıl hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ile güvenliği için emniyet ve asayiş hizmetleri aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolünde H.G isimli şüphelinin Koceeli ilinde karıştığı hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım etme, silahla yağma ve çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme suçlarından 31 yıl 16 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan H.G., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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