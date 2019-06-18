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KSMMMO’da adaylar birbirine başarılar diledi

22-23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan KSMMMO 29’uncu Olağan Genel Kurulu’nun kongresinde 3 grubun adayının yanı sıra bir aday da bağımsız olarak yarışacak. Bol adaylı yapılacak kongrede adaylar, birbirlerine başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.
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Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 29’uncu Olağan Genel Kurulu 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Oda binasında 22 Haziran’da saat 10.00’da başlayacak genel kurul, 23 Haziran’da oda binasında seçimlerle tamamlanacak. Seçimlerde üyeler 09.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Kongrede 7 yönetim kurulu üyesi, 5 disiplin kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi ve 29 kişilik üst kurul delegasyonu seçilecek.

850 ÜYE OY KULLANACAK

Kongrede yaklaşık bin 850 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yeni yapılan yasal düzenleme ile odalarda başkanlar sadece 2 dönem başkanlık yapabileceği için mevcut başkan Fikret Gökmen tekrar aday olmayacak. Kongrede Etkin Muhasebeciler Grubu’ndan oda sekreterliği ve disiplin kurulu başkanlığı yapan Mustafa Taşpınar, Değişim Grubundan Taner Öner, Güçlü Gruptan Mümtaz Atmaca’nın adaylığı kesinleşirken ayrıca bağımsız aday olarak Savaş Yıldız da aday olarak yarışacak.

SORUNLARI ETKİN ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ

Etkin Muhasebeciler Grubu’nun adayı Mustafa Taşpınar, “Kongrenin bayram havasında geçmesini istiyoruz. Meslektaşlarımıza uygun bir kongre içinde demokrasi şöleninde geçmesini istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde meslek sorunlarımızı daha kolay ve etkin çözebileceğimize inanıyoruz. Meslektaşlarımız için çalışacağız. Tüm adaylara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

DEĞİŞİME DEVAM DİYORUZ

Değişim Grubu’nun adayı Taner Öner, “Biz gençlerin enerjisi ve üstatlarımızın tecrübesiyle odamızı layık olduğu yere getirerek üyelerine maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz. Odamızın bazı eksiklikleri olduğunu biliyoruz bunları düzeltmek adına çalışmalarımız ve projelerimiz var. Ekibimizle birlikte bunları değiştireceğimize inanıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı özellikle 22 Haziran’daki genel kurula ve 23 Haziran’da da oy kullanmaya bekliyoruz. Değişime devam diyoruz” dedi.

GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEM VERECEĞİZ

Güçlü Grubu’nun adayı Mümtaz Atmaca, “Kongrenin mesleğimize, odamıza, meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kongreye katılımın yoğunlukta olmasını istiyorum. Mesleğimizin geleceği genç meslektaşlarımızdır. Onlara her zaman önem vereceğiz ve destekleyeceğiz. Kongrede diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum” diye konuştu.

HİZMET ETMEYE HAZIRIM

Bağımsız aday Savaş Yıldız, “Liste delindiği için bağımsız aday olacağım. Çok iyi tepkiler aldım, meslektaşlarımdan büyük saygı gördüm. Kamu kaynaklarını imtiyazlı sınıflara aktaran kişilere karşı verdiğim mücadeleden dolayı meslektaşlarımın gönlünde yer ettim. Nitelikli eğitimler, mevcut yönetim ücretsiz olacak dese de yönetmelik değişmedikçe mümkün. Biz buna söz veriyoruz, bunun için gerekirse yönetmeliğe dava açacağız. Hizmet etmek için görev verirlerse hizmet etmeye hazırım” dedi. Selin BECER

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