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Bakan Cahit Turhan Kocaeli’ye geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Kocaeli’ye geliyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Kocaeli’ye geliyor. Bakan Turhan Kocaeli Sanayi Odası’nın 19 Haziran 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan meclis toplantısına konuk konuşmacı katılacak.

Bugün 11:59 TSİ - Ekonomi

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