Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Kocaeli’ye geliyor. Bakan Turhan Kocaeli Sanayi Odası’nın 19 Haziran 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan meclis toplantısına konuk konuşmacı katılacak.
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Bakan Cahit Turhan Kocaeli’ye geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Kocaeli’ye geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz