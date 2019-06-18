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Yaşlı adama halk otobüsü çarptı! 1 ölü...

İzmit D-100 karayolu yan yol mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 56 yaşındaki Murat İkiz, bir halk otobüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İkiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Alınan bilgiye göre İzmit D-100 Karayolu yan yolu Ankara istikametinde Gültepe otobüsünden indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan 56 yaşındaki Murat İkiz, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 HB 640 plakalı halk otobüsünün kendisine çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde ağır yaralı olarak yatan İkiz’e ilk müdahalesini yapmasının ardından Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavisi süren İkiz, yaşama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili halk otobüsü sürücüsü ifadesi alınmak üzere Polis merkezine götürüldü. İzmit Zabıtan Mahallesi Aslan Sokak adresinde ikamet eden emekli marketçi ve 4 çocuk babası olan Murat İkiz’in cenazesi hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Bolu’nun Gerede ilçesine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Nuri AKÇAHARMAN

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Yorumlar

(1)
01

Haydar - Yesil otobuslerle sari taksiler yollar hep sizin kural tanimazlar......

Yanıtla . 0Beğen 18 Haziran 13:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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