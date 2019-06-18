İzmit'e dolu yağdı!

Yaklaşık 30 dakika önce başlayan gök gürültülü sağanak yağış ara ara şiddetini arttırarak devam ediyor. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, zaman zaman dolu şeklinde de düşüyor. Sürücüler araçlarının zarar görmemesi için kapalı alanlara hücum ederken, birçok sürücü aracının üstünü örtmek için battaniye veya branda kullandı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Açıklama şöyleydi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın güneydoğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik) , İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), İç Anadolu (Ankara, Çankırı, Konya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray), Akdeniz (Burdur, Isparta, Osmaniye ile Antalya Mersin ve Adana’nın İç kesimleri) ve Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize’nin İç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."