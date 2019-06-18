3 adet büfe, 1 adet büfe-çay bahçesi, 1 adet büfe-kafeterya, 1 adet işyeri,1 adet otopark, 1 adet spor tesisi, 1 adet simit satış yeri, 1 adet ATM yeri olmak üzere toplam 10 adet taşınmaz 500- 8.000 lira arasında değişen muhammen bedellerle 19 Haziran Çarşamba günü Belediye Encümeninde gerçekleşecek ihaleyle kiraya verilecek. Açık teklif usulüyle yapılacak kiralama ihalesinin 3 yıllık olacağı kaydedildi.
Bugün 12:24 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 12:27 TSİ
İzmit’te ihale var!
İzmit Belediyesi mülkiyetindeki 10 adet taşınmaz kiraya verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz