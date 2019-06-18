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Hürriyet, çalışmalarını masaya yatırdı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve müdürleri ile belediye çalışmalarını masaya yatırdı.
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Belediye ekibine yeni katılan başkan yardımcısı ve müdürlerin de yer aldığı toplantıda yapılacak hizmetlerde önceliklerinin her zaman vatandaşlar olduğunu belirten Başkan Hürriyet , “ toplantılarımız sayesinde şehrimizdeki sorunları ekip arkadaşlarımızla birlikte değerlendirip, daha yaşanabilir,  daha huzurlu bir şehri nasıl oluşturabiliriz birlikte değerlendiriyoruz. Müdürlüklerimiz arasındaki koordinasyon belediyemizin başarısı için büyük önem taşıyor. 

7 GÜN 24 SAAT ULAŞILABİLİR OLACAĞIZ

Tüm ekibimizle birlikte sahada vatandaşlarımızın yanında olacağız.  Onların istek ve şikâyetlerini iletmek için belediyemize gelmelerine gerek kalmayacak.  Vatandaşa daha yakın olabilmek ve ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmek adına  hepimizin telefonları 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacak.   Hizmetlerimizin önceliği vatandaşlarımıza dokunması, onlara daha fazla fayda sağlaması olacak” şeklinde konuştu.

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