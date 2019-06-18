Darıca’da Selden Sonra Başlatılan Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Darıca’da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine nedne olan sel felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Darıca Belediyesi ve AFAD, sel felaketinin ardından kriz masası kurarken bir yandan da hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.
SEL SONRASI TEMİZLİK YAPILIYOR
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ekipler sel sonrası meydana gelen mağduriyetleri gidermek için de seferber oldu. İlgili birimler sahada tamir, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de selden dolayı çamur olan noktaları yıkayıp temizliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz