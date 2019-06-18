Sağanak sanayi sitesini de vurdu!

İzmit Sanayi Sitesi bugün saat 11.40 sıralarında başlayan aşırı sağanak yağışa teslim oldu. Site içinde bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. Sel ve su baskınları kentimiz alt yapısındaki sorunları da gözler önüne serdi. Yağışın şiddetlenmesi ile birlikte İSU ekipleri de baskınların yaşandığı sanayi sitesine gelerek yağmur sularına müdahale etmeye başladı. Öte yandan esnaf, her sağanak sonrası yaşanan bu görüntüler için kalıcı bir çözüm bekliyor.