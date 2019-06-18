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Kağıthane, Fatma Hanım’ın adını ezberledi!

Bu yıl 28.’si yapılan İstanbul Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde finalde Abdullah Güngör’ü puanlamada yenen Orhan Okulu Başpehlivan oldu.
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Bu yıl 28.’si yapılan İstanbul Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde finalde Abdullah Güngör’ü puanlamada yenen Orhan Okulu Başpehlivan oldu. Güreşlerin alt boylarında ise İzmitliler fırtına gibi esti.

ÇOK FORMDALAR

Küçük Orta Büyük Boyda Seçkin Duman, Küçük Orta Küçük Boyda Oğuzhan Ünal ve Deste Orta Boyda Emre Dumanzirveyi kimseye bırakmadı. Şener Sar’ın koordinesindeki İzmit Belediyesi Yağlı Güreş takımı tam anlamı tulum çıkarken, Temmuz’un ilk haftasında gerçekleşecek olan Kırkpınar öncesi umut verdi. Cazgırlar, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in adını defalarca anons ettirirken, Kağıthane güreşlerini izleyen herkes Hürriyet’i ezberledi.

İzmit Belediyespor pehlivanları İstanbul Kağıthane’deki güreşlerde şu dereceleri elde etti.

  • Küçük Orta Büyük Boy -Seçkin Duman - Birinci
  • Küçük Orta Küçük Boy - Oğuzhan Ünal – Birinci
  • Deste Orta Boy - Emre Duman - Birinci
  • Büyük Orta Boy - Yunus Emre Yaman - İkinci
  • Deste Küçük Boy - Alican Türk - İkinci
  • Teşvik - Muhammed Faruk Gökçe - Üçüncü
  • Minik Boy - Barış Kemal Yiğit – Üçüncü
  • Başaltı - Erdal Duman – Çeyrek final
  • Küçük Orta Küçük Boy - Adem Küçük -Çeyrek final
  • Küçük Orta Küçük Boy - Furkan Turan - Çeyrek final

Bugün 13:20 TSİ - Spor

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