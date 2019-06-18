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Şener Sar gururlu!

İlimizin başarılı güreş antrenörlerinden Şener Sar, sporcuları gurur duyduğunu ifade etti.
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İlimizin başarılı güreş antrenörlerinden Şener Sar, sporcuları gurur duyduğunu ifade etti ve şu şekilde konuştu. 2 hafta sonra Kırkpınar güreşleri olacak. Bu önemli güreşler öncesinde bol bol diğer il ve ilçelerin güreşlerine katılıyoruz. Gölcük ve Velimeşe’den sonra Kağıthane’de de iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii ki derece elde etmek çok önemli ama asıl önemli olan Kırkpınar’a kadar sakatlık olmaması.

YÜZLERİNİ KARA ÇIKARMAYACAĞIZ

Pehlivanlarımız çok yoğun bir tempoda çalışıyor. 35-40 derece sıcaklarda pes etmeden mücadele ediyorlar. Bunların da karşılığını alıyoruz. Bizlere her konuda destek olan İzmit Belediye başkanımız Sayın Av. Fatma Kaptan Hürriyet ve kulüp idarecilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Onların yüzlerini kara çıkarmayacağız.

Bugün 13:22 TSİ - Spor

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