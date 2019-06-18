Sırada dünya şampiyonluğu var!

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü bu sezon tam 4 Türkiye finali birden oynayarak kırılması güç bir rekora imza attı. Okullar yıldız ve genç kız futsalda Türkiye ikincisi olan kızlarımız, yıldız futbolda Türkiye şampiyonu olurken, A takım ile de Türkiye 2. Ligi’nde ikinci olarak 1. Lig’e çıkma başarısı gösterdi.
FRANSA’YA GİTMEK İSTİYORLAR
2011’de Brezilya’da 2018’de de İsrail’de dünya ikincilikleri bulunan ekibimiz önümüzdeki sezon liseler arası futsalda Dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Güçlü bir kadro ile mücadele edecek olan ekibimiz önce Türkiye şampiyonluğunu eline geçirip ardından Fransa’daki Dünya şampiyonasında kürsünün en üstünde olmak için ellerinden geleni yapacak!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz