Sırada dünya şampiyonluğu var!

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü bu sezon tam 4 Türkiye finali birden oynayarak kırılması güç bir rekora imza attı. Okullar yıldız ve genç kız futsalda Türkiye ikincisi olan kızlarımız, yıldız futbolda Türkiye şampiyonu olurken, A takım ile de Türkiye 2. Ligi’nde ikinci olarak 1. Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

FRANSA’YA GİTMEK İSTİYORLAR

2011’de Brezilya’da 2018’de de İsrail’de dünya ikincilikleri bulunan ekibimiz önümüzdeki sezon liseler arası futsalda Dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Güçlü bir kadro ile mücadele edecek olan ekibimiz önce Türkiye şampiyonluğunu eline geçirip ardından Fransa’daki Dünya şampiyonasında kürsünün en üstünde olmak için ellerinden geleni yapacak!