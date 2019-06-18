Bu sezon önemli bir başarıya imza atarak 3. Lig’e çıkan Belediye Derincespor’da genç kaleci Ahmet Demirbaş takımdan ayrıldığını ifade etti. Ahmet “Belediye Derince ile unutamayacağım bir sezonu geride bıraktık. Şükürler olsun ki şampiyonlukla sezonu tamamladık. Tüm takım arkadaşlarımın ayaklarına, yüreğine sağlık. Derince camiasına teşekkür ediyor, bundan sonraki sezonlarında başarılar diliyorum” dedi.
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Şampiyon kaleci Ahmet Derince’den ayrıldı
Bu sezon önemli bir başarıya imza atarak 3. Lig’e çıkan Belediye Derincespor’da genç kaleci Ahmet Demirbaş takımdan ayrıldığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz