Şampiyon kaleci Ahmet Derince’den ayrıldı

Bu sezon önemli bir başarıya imza atarak 3. Lig’e çıkan Belediye Derincespor’da genç kaleci Ahmet Demirbaş takımdan ayrıldığını ifade etti. Ahmet “Belediye Derince ile unutamayacağım bir sezonu geride bıraktık. Şükürler olsun ki şampiyonlukla sezonu tamamladık. Tüm takım arkadaşlarımın ayaklarına, yüreğine sağlık. Derince camiasına teşekkür ediyor, bundan sonraki sezonlarında başarılar diliyorum” dedi.