Gebze Center AVM’de futbol dolu sohbet

Kocaeli’nin önde gelen alışveriş merkezlerinden Gebze Center alışveriş merkezinde Babalar Günü için futbol etkinliği düzenlendi. A Milli Takımın eski futbolcusu Ali Gültiken ve Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan futbolseverlerle bir araya geldi.

MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Moderatörlüğünü Kevser Şahin’in yaptığı futbol sohbetinde Ali Gültiken ve Fatih Doğan, izleyenlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen sohbetin ardından katılımcılarla mini penaltı yarışması yapıldı. Heyecanlı geçen yarışmayı ilk üçte bitiren katılımcılara imzalı A Milli Takım forması hediye edildi.

VAR SİSTEMİ HAKKINDA

Özellikle futbolda son dönemin tartışılan konularından VAR sistemi, A Milli Takımın son maçlarda gösterdiği performans ve Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a teknik direktör olması sohbetin ana başlıkları arasında yer aldı. Sohbette en çok merak edilen konuların başında VAR sistemi geldi.

ADALETSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇTİ

Ali Gültiken VAR sistemi hakkında şunları söyledi: VAR sisteminin baştan beri olması gerektiğini savunanlardanım. Faydalı olduğunu gördük. VAR sistemi birçok adaletsizliğin de önüne geçti. Kurallar içerisinde baktığımız zaman penaltı olmayanları penaltı varsa çevirdi, ofsaytları engelledi.

ŞİDDETLE DESTEKLİYORUM

Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan VAR ile ilgili olarak şu şekilde konuştu: VAR Türk sporunda MR, röntgen görevi üstleniyor. Hakemler röntgen sistemine giriyorlar. İyi hakem, kötü hakem, problemli ve problemsiz hakem gözümüzün önüne geldi. Eskiden hatalar vardı ama VAR sistemi bunun farkındalığını artırdı. Maradona eliyle takımını şampiyon yaptı. O zamanlar VAR imkanı olsa iptal edilecekti.

EKONOMİK PROBLEMLER

Kulüplerin yaşadığı ekonomik problemlere de değinen Doğan şu şekilde devam etti: Kulüplerin borç yapılandırılması konusuna ihtiyacı var. Umarım bu opsiyon sağlanır. Futbol toplumun eğlencesi. Ayrıca her yönetici harcadığından sorumlu olmalı. Türkiye son durak çöplüğü değildir. Bir kriter getirilmeli.