Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:28 TSİ- Spor G: Bugün 13:29 TSİ

İzmit Belediyesi’nde basketbol kayıtları devam ediyor!

İzmit Belediyesi yaz okullarında hareket başladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi yaz okullarında hareket başladı. Basketbolda da sporcu eğiten İzmit Belediyesi’nde kayıtlar sürüyor. Yaz okulları basketbol kurslarına 7-16 yaş arası sporcular katılabiliyor. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda İzmit Belediyesi görevlisi Burçin Eren tarafından yapılan kayıtların ardından kursiyerler basketbolun inceliklerini öğrenmeye başlıyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10.00 ile 16.00 arasında çalışan gruplar hem ter atıyor hem de zinde kalıyor.  İlginin hayli iyi olduğu basketbol branşında çalışmaları Sevgi Candaz ve Tanju Yamak yaptırıyor. Öte yandan İzmit Belediyesi basketbolda yaz dönemi alt yapı antrenmanları da eş zamanlı olarak devam edecek.

Bugün 13:28 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ayak bastı parası 50 bin lira mask
Ayak bastı parası 50 bin lira
İbreler Engin Korukır’ı gösteriyor mask
İbreler Engin Korukır’ı gösteriyor
Emre Okur evleniyor! mask
Emre Okur evleniyor!
Voleybol camiası seni unutmayacak Süha abi! mask
Voleybol camiası seni unutmayacak Süha abi!
Dünya şampiyonu cüzdanını unuttu, ama? mask
Dünya şampiyonu cüzdanını unuttu, ama?
Darıca’ya acilen 3 milyon lazım! mask
Darıca’ya acilen 3 milyon lazım!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Büyükakın: Size 6 ay para yok! mask
Büyükakın: Size 6 ay para yok!
Meteoroloji saat verip uyardı! mask
Meteoroloji saat verip uyardı!
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu mask
30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı mask
6 aylık anne son yolculuğuna uğurlandı
İsmet Çiğit'in Özgür Kocaeli'deki görevine son verildi mask
İsmet Çiğit'in Özgür Kocaeli'deki görevine son verildi

GALERİ

Kuaförü su bastı, müşteri ve çalışanlar mahsur kaldı mask
Kuaförü su bastı, müşteri ve çalışanlar mahsur kaldı
Kağıthane,Patrona Halil’den sonra Pehlivan Şaban Yılmaz isyanını yaşadı! mask
Kağıthane,Patrona Halil’den sonra Pehlivan Şaban Yılmaz isyanını yaşadı!
Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti mask
Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti
Tabelaya çarpan TIR orta refüje devrildi: 1 yaralı mask
Tabelaya çarpan TIR orta refüje devrildi: 1 yaralı
Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz mask
Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 14 bin TL araçtan fırladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL