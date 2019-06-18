İzmit Belediyesi’nde basketbol kayıtları devam ediyor!

İzmit Belediyesi yaz okullarında hareket başladı. Basketbolda da sporcu eğiten İzmit Belediyesi’nde kayıtlar sürüyor. Yaz okulları basketbol kurslarına 7-16 yaş arası sporcular katılabiliyor. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda İzmit Belediyesi görevlisi Burçin Eren tarafından yapılan kayıtların ardından kursiyerler basketbolun inceliklerini öğrenmeye başlıyor.

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Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10.00 ile 16.00 arasında çalışan gruplar hem ter atıyor hem de zinde kalıyor. İlginin hayli iyi olduğu basketbol branşında çalışmaları Sevgi Candaz ve Tanju Yamak yaptırıyor. Öte yandan İzmit Belediyesi basketbolda yaz dönemi alt yapı antrenmanları da eş zamanlı olarak devam edecek.