41 FK, U-11 takımı Bursa’dan 3. döndü

41 Futbol Kulübü, Bursa’da düzenlenen U-11 Uludağ Kupası’nda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 24 takımın arasından 3 oldu. Orhan Filiz’in teknik adamlığında Bursa’ya giden ekibimizin performansı parmak ısırtırken, kulübün alt yapısındaki yetenekli futbolcular önemli bir deneyim kazandı.
FİLİZ’DEN CENKÇİLER’E TEŞEKKÜR
Genç teknik adam Orhan Filiz açıklamasında “Sporcularımız harika işler yaptılar. Takımımızı yürekten kutluyorum. Tüm oyuncularımızın ayağına sağlık. Bursaspor Altyapı Koordinatörü Hakan Cenkçiler hocamıza, takımımız ve şahsım adına yaptığı övgü dolu sözler için teşekkür ediyor, organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum” dedi.
41 FK’NIN ULUDAĞ KUPASINDAKİ PERFORMANSI
41 FK 3-1 Nilüfer 1989
41 FK 4-2 İsmetiyespor
41 FK 2-1 Konyaspor
41 FK 2-0 Nilüfer Beşevler
41 FK 0-1 Arabayatağı
41 FK 1-0 Konyaspor
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