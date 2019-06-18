41 FK, U-11 takımı Bursa’dan 3. döndü

41 Futbol Kulübü, Bursa’da düzenlenen U-11 Uludağ Kupası’nda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 24 takımın arasından 3 oldu. Orhan Filiz’in teknik adamlığında Bursa’ya giden ekibimizin performansı parmak ısırtırken, kulübün alt yapısındaki yetenekli futbolcular önemli bir deneyim kazandı.

FİLİZ’DEN CENKÇİLER’E TEŞEKKÜR

Genç teknik adam Orhan Filiz açıklamasında “Sporcularımız harika işler yaptılar. Takımımızı yürekten kutluyorum. Tüm oyuncularımızın ayağına sağlık. Bursaspor Altyapı Koordinatörü Hakan Cenkçiler hocamıza, takımımız ve şahsım adına yaptığı övgü dolu sözler için teşekkür ediyor, organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

41 FK’NIN ULUDAĞ KUPASINDAKİ PERFORMANSI

41 FK 3-1 Nilüfer 1989

41 FK 4-2 İsmetiyespor

41 FK 2-1 Konyaspor

41 FK 2-0 Nilüfer Beşevler

41 FK 0-1 Arabayatağı

41 FK 1-0 Konyaspor