Gölcük Köyler Arası Futbol Turnuvası devam ediyor

Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Gölcük Köyler Arası Futbol Turnuvası Kavaklı Stadı’nda tüm hız ile devam ediyor. 17 takımın 4 grup üzerinden mücadelesi sonunda 2. maçlar geride kaldı. Haftanın her günü 19.00-21.00 saatleri arasında oynanan maçların ardından gruplarında ilk iki sıraya girecek olan takımlar çeyrek finale kalacak. Maçlar oldukça çekişmeli geçerken, ilk iki yılın şampiyonu Hasaneyn Köyü bu yıl da iddiasını ortaya koydu.

İLK 3 HAFTA SKORLAR

1. HAFTA

Lütfiye – Kanpara: 3-2

Feradiye – Beylik: 4-2

Hamidiye – Sofular: 4-1

Nimetiye – Nuzhetiye: 3-0

2. HAFTA

Hasaneyn – Ümmiye: 8-0

Siretiye – Ali Mezar: 5-2

Selimiye – Şevketiye: 3-1

Mamuriye – Sarısu: 4-3

3. HAFTA

Hamidiye – Nimetiye: 1-1

Nuzhetiye – Sofular: 2-4

Lütfiye – Feradiye: 3-2

Beylik – Kanpara: 4-1

Selimiye – Mamuriye: 6-2

Sarısu – Şevketiye: 2-4

Hasaneyn – Ali Mezar: 7-0