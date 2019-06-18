Gölcük Köyler Arası Futbol Turnuvası devam ediyor

Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Gölcük Köyler Arası Futbol Turnuvası Kavaklı Stadı’nda tüm hız ile devam ediyor. 17 takımın 4 grup üzerinden mücadelesi sonunda 2. maçlar geride kaldı. Haftanın her günü 19.00-21.00 saatleri arasında oynanan maçların ardından gruplarında ilk iki sıraya girecek olan takımlar çeyrek finale kalacak. Maçlar oldukça çekişmeli geçerken, ilk iki yılın şampiyonu Hasaneyn Köyü bu yıl da iddiasını ortaya koydu.
İLK 3 HAFTA SKORLAR
1. HAFTA
Lütfiye – Kanpara: 3-2
Feradiye – Beylik: 4-2
Hamidiye – Sofular: 4-1
Nimetiye – Nuzhetiye: 3-0
2. HAFTA
Hasaneyn – Ümmiye: 8-0
Siretiye – Ali Mezar: 5-2
Selimiye – Şevketiye: 3-1
Mamuriye – Sarısu: 4-3
3. HAFTA
Hamidiye – Nimetiye: 1-1
Nuzhetiye – Sofular: 2-4
Lütfiye – Feradiye: 3-2
Beylik – Kanpara: 4-1
Selimiye – Mamuriye: 6-2
Sarısu – Şevketiye: 2-4
Hasaneyn – Ali Mezar: 7-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz