Kocaeli ve Denizli kol kola şampiyon!

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Antalya’da Kayseri Gençlerbirliği ile Yıldızlar Futbol Türkiye finalinde karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Bu maçın ardından aynı sahada bu kez genç kızlar finali oynandı. Kocaeli’nin kardeş takımı Horozkent’in rakibi de Kayseri Gençlerbirliği’ydi. Yeşil Siyahlı renktaşlar da Kayseri ekibini 1-0 devirdi ve Türkiye şampiyonu oldu. Horozkent, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün kaldığı otelde konakladı, otobüsler yan yana park edildi. Takımlar, kol kola şampiyonluk yaşadı.