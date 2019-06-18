Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Antalya’da Kayseri Gençlerbirliği ile Yıldızlar Futbol Türkiye finalinde karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Bu maçın ardından aynı sahada bu kez genç kızlar finali oynandı. Kocaeli’nin kardeş takımı Horozkent’in rakibi de Kayseri Gençlerbirliği’ydi. Yeşil Siyahlı renktaşlar da Kayseri ekibini 1-0 devirdi ve Türkiye şampiyonu oldu. Horozkent, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün kaldığı otelde konakladı, otobüsler yan yana park edildi. Takımlar, kol kola şampiyonluk yaşadı.
Bugün 13:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:33 TSİ
Kocaeli ve Denizli kol kola şampiyon!
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Antalya’da Kayseri Gençlerbirliği ile Yıldızlar Futbol Türkiye finalinde karşı karşıya geldi ve rakibini 1-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz