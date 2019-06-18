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Akademi Lise yaz sezonu başlıyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise’de 2019 yaz okulu dönemi başlıyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise’de 2019 yaz okulu dönemi başlıyor. Gençler, özellikle üniversiteye hazırlığın yanında, okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında gerçekleştirilecek olan Akademi Lise yaz okulunda, birbirinden farklı etkinliklere katılacak. Yaz Okulu; İzmit Necip Fazıl Kısakürek, Dr. Sadık Ahmet, Karamürsel, Kandıra, Kartepe, Dilovası, Gölcük, Derince ve Gebze Akademi Liselerinde gerçekleştirilecek.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

2019 Akademi Lise Yaz Okulu kayıtları http://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr üzerinden yapılabilecek. Kayıt için son tarih 27 Haziran günüyken ilk ders başlangıcı ise 1 Temmuzda start alacak.

FAYDALI EĞİTİM PROGRAMLARI

Akademi Lise’lerde gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik Kampları, Sinema Günleri, Bilgi Destek Programları, Psikoloji Atölyesi, Doğa Yürüyüşleri, Bisiklet Turları düzenlenecek. Ayrıca değerler eğitimi çerçevesinde Kura’n-ı Kerim, Siyer ve ilmihal alanlarında eğitim verilecek. Sanat Atölyesi’nde, gençlere hat, tezhip ve ebru gibi Türk süsleme sanatlarını tanıtacak.

HER GEÇEN YIL BÜYÜYOR

Akademi Lise Yaz Okulu’ndan, 9-10-11 ve 12.sınıf öğrencileri yararlanacak. Akademi Lise’nin Yaz Okulu ile ilgilenen öğrencileri Derince, Kartepe, Kandıra, Dilovası, Gebze, Gölcük, Karamürsel ve İzmit’teki şubelerinden bilgi alabilecek. Akademi Lise’nin şube adresleri ve iletişim bilgileri ise şöyle:

İLETİŞİM:

İZMİT NECİP FAZIL KISAKÜREK AKADEMİ LİSE:

Adres: ÖMERAĞA MAH. LATİF BEY SOK.ESKİ MİGROS /KATLI OTOPARK ALTI NO:24 İZMİT

İrtibat Tel: 0262 325 41 42 -321 87 39

DR.SADIK AHMET AKADEMİ LİSE

Adres: KÖRFEZ MAHALLESİ, 41040 İZMİT/KOCAELİ

İrtibat Tel: 0262 325 33 51

KARAMÜRSEL AKADEMİ LİSE:

Adres: KAYACIK MAH. ALİ RIZA ALPARSLAN CAD. NO:6

İrtibat Tel: 0262 229 42 41

GEBZE AKADEMİ LİSE:

Adres: ULUS MAH.ANKARA CAD. 2154. SOK. NO:2 GEBZE

İrtibat Tel: 0533 484 90 33 – 0262 643 16 43

GÖLCÜK AKADEMİ LİSE:

Adres: DUMLUPINAR MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO/10 İÇ KAPI 5-6-7-8 GÖLCÜK

İrtibat Tel: 0262 431 40 45 – 322 35 80

DERİNCE AKADEMİ LİSE:

Adres: YENİKENT MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. NO:15 İÇ KAPI: 2-27 ve 2-28 DERİNCE

İrtibat Tel: 0262 226 60 96 -226 60 89

DİLOVASI SELAHADDİN EYYUBİ AKADEMİ LİSE

Adres: ORHANGAZİ MAHALLESİ, BAĞDAT CD. NO:116, 41455 DİLOVASI/KOCAELİ

İrtibat Tel: 0262 754 9667- 7547960

KANDIRA HAVVA YILDIZ YOLCU AKADEMİ LİSE

Adres: AKDURAK MAH. LEYLAK SOK. NO: 47 KANDIRA

İrtibat Tel: 0262 325 41 42

Bugün 13:37 TSİ - Eğitim

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