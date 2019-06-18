KOGACE üyelerine KO-MEK'te medya eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerine medya eğitimi başlattı. Eğitim kapsamında, KOGACE üyelerine, diksiyon, kamera eğitimi, sosyal medya, fotoğraf çekimi, muhabirlik ve grafik tasarım eğitimleri verilecek.



EĞİTİM, DİKSİYON DERSLERİ İLE BAŞLADI

Eğitimler diksiyon dersleri ile başladı. KO-MEK Leyla Atakan Kurs Merkezi’nde gerçekleştirilen derslerde KOGACE üyelerine mesleğin önemli alanlarından biri olan diksiyon konusunda geniş kapsamlı bilgi aktarılıyor. Dersler nefes çalışmalarıyla başladı. Doğru nefesin sesin kullanımındaki önemine dikkat çekilerek, özellikle harfleri söylerken yapılan yanlışların en aza indirilmesi hedefleniyor. Ses tonunun ayarlanması ve dengelenmesi konusu da derslerde ele alınıyor. Diksiyon dersleriyle ilerleyen zaman içerisinde, sözcük kullanımında doğru bilinen yanlışların yanı sıra doğru telaffuz, hitabet, mikrofon kullanımı, haber sunumundaki vücut dilinin kullanılması gibi konularda da bilgi aktarılacak.

DİĞER EĞİTİMLER

Katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefleyen eğitimleri alanında uzman isimler verecek. Diksiyon derslerinin tamamlanmasının ardından, kamera eğitimi, sosyal medya kullanımı, fotoğraf çekimi, muhabirlik ve grafik tasarımı eğitimlerine geçilecek.