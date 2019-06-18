Saha komiserleri Ürgüp’te toplandı

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Merkezi’nin 3 ayda bir gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısı Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’nde gerçekleşti. 3 ay sonraki toplantının Rize’de gerçekleşmesi ve bu toplantıya Türkiye’deki tüm şube başkanlarının katılması bekleniyor.

TFF YÖNETİMİNE BAŞARI DİLEĞİ

51 yıldır futbol federasyonuna hizmet eden, özellikle amatör müsabakalarda müsabaka organizasyonunun tüm yükünü çeken, şiddetin önlenmesinde çok etkin rolü olan futbolun emekçileri Saha Komiserleri, Ürgüp’te yaptığı toplantıya, TFF yeni yönetim kuruluna, TASKK Başkanı Ali Düşmez’e başarı dileklerini ileterek başladı. Genel Merkez İcra Kurulu Üyesi, Sosyal ve İdari İşler Sorumlusu, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş’ın koordinesinde gerçekleşen ve 2 gün süren toplantıda yeni sezon öncesinde izlenecek yollar masaya yatırıldı.

ÇOK MEMNUN KALDILAR

Derneğin kamu yararına yönelik gerçekleştirilen; kitap desteği, kan bağışı, gıda yardımı, giyim yardımı gibi sosyal projelerin ülke genelinde yapılması konusundaki çalışmalar,derneğin sosyal hakları konusundaki yapılan faaliyetler, dernek işleyişlerinin ve görev standardı konuları toplantıda ele alındı. Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı ve TFF İl Temsilcisi Tolga Karaca toplantıya katılarak TFSKD Genel Başkanı Hüseyin Doğan’a plaket takdim etti. Başkan Doğan, Nevşehir’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çok iyi ağırlandıklarını belirtti.