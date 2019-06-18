KOCAELİSPOR’A üye olun, üye olun, üye olun!

Kocaelispor’un son olağan mali ve olağanüstü seçimli genel kurulunda oy kullanma hakkı olan 533 kişiden 299’u haziruna imza atmıştı. Kocaelispor’un geleceğine sadece 299 üye karar verirken, bu sayı Kocaelispor gibi kökleşmiş bir camia ile örtüşmedi.Garipsenen diğer konu ise, tribünlerinde 10 binleri, şehirde yüzbinleri olan Kocaelispor’da bu kadar az sayıda resmi üyenin olması!

EN KALABALIK GENEL KURUL

Toplamda 1500’e yakın üyesi bulunan Kocaelispor’da birçok eski başkan, yönetici ve Kocaelisporlu aidatlarını ödemeyi unutmuş, ihmal etmiş ve son yapılan üye tadilatının ardından resmi sayı 533 olarak açıklanmıştı. Kocaelispor’un en kalabalık genel kurulu 2 Haziran 2008 tarihinde İzmit 42 Evler Mahallesi’nde yer alan Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda’ydı. Olağanüstügenel kurulda toplam 664 üye oy kullanmış, 346 üyenin oylarıyla mevcut başkan Serhan Gürkan 3. kez Kocaelispor başkanlığına seçilirken, rakibi (Merhum) Sinan Sipahi ise 284 oyda kalmıştı. O dönemde Kocaelispor’un toplam üye sayısı 2000 dolaylarındaydı.

210 LİRAYA ÜYE OLUNUYOR

Kocaelispor’a üye olmak için 3 fotoğraf, 1 nüfus cüzdanı fotokopisi ve sabıka kaydı gerekiyor. İlk üyelikte 150 lira ve ilk yılın aidatı ile birlikte toplam 210 lira alınıyor. Ardından yıllık 60 lira ile üyenin oy kullanma hakkı devam ediyor. Üst üste 3 yıl aidatını ödemeyen üye, yönetim kurulu tarafından üyelikten ihraç edilebiliyor, üst üste 2 yıl aidatını ödemeyen üye ise genel kurullarda oy kullanamıyor. Üyelerin oy kullanma hakkının devam edebilmesi için her yıl 60 liranın yatırılması gerekiyor. Erdem ÖVÜÇ