İlimizin genç golcülerinden Eren Demiray, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ispartaspor ile anlaştı. 1998 doğumlu sporcu geride bıraktığımız sezon Türkiye’de kendi yaş grubunda 10 ve üzerinde gol atan tek futbolcu oldu. 1998 İzmit doğumlu Eren, futbola 9 yaşında Kağıtspor’da başladı. Körfezspor, Alikahyaspor (Süper Amatör) Hereke Yıldızspor (BAL) ve Belediye Derincespor’da (BAL) forma giyen Demiray, hem havadan hem de yerden etkili bir futbolcu olurken, savunma arkası koşuları, temposu ve yüksek teknik kapasitesi ile dikkat çekiyor.
18 Haziran 2019- Spor
Eren Demiray Ispartaspor ile anlaştı
İlimizin genç golcülerinden Eren Demiray, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ispartaspor ile anlaştı.
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Yorumlar
(2 )
Serhan - Kocaelispor bir bir kaybediyor izmitin çocuklarını
Ali - Eren az daha bekleseydin Kocaelispor forması sana yakışırdı
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