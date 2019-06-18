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18 Haziran 2019- Spor

Eren Demiray Ispartaspor ile anlaştı

İlimizin genç golcülerinden Eren Demiray, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ispartaspor ile anlaştı.
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İlimizin genç golcülerinden Eren Demiray, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ispartaspor ile anlaştı. 1998 doğumlu sporcu geride bıraktığımız sezon Türkiye’de kendi yaş grubunda 10 ve üzerinde gol atan tek futbolcu oldu. 1998 İzmit doğumlu Eren, futbola 9 yaşında Kağıtspor’da başladı. Körfezspor, Alikahyaspor (Süper Amatör) Hereke Yıldızspor (BAL) ve Belediye Derincespor’da (BAL) forma giyen Demiray, hem havadan hem de yerden etkili bir futbolcu olurken, savunma arkası koşuları, temposu ve yüksek teknik kapasitesi ile dikkat çekiyor.

18 Haziran 2019 - Spor

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Yorumlar

(2)
02

Serhan - Kocaelispor bir bir kaybediyor izmitin çocuklarını

Yanıtla . 0Beğen 19 Haziran 19:40
01

Ali - Eren az daha bekleseydin Kocaelispor forması sana yakışırdı

Yanıtla . 0Beğen 18 Haziran 21:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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