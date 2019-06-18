Eren Demiray Ispartaspor ile anlaştı

İlimizin genç golcülerinden Eren Demiray, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ispartaspor ile anlaştı. 1998 doğumlu sporcu geride bıraktığımız sezon Türkiye’de kendi yaş grubunda 10 ve üzerinde gol atan tek futbolcu oldu. 1998 İzmit doğumlu Eren, futbola 9 yaşında Kağıtspor’da başladı. Körfezspor, Alikahyaspor (Süper Amatör) Hereke Yıldızspor (BAL) ve Belediye Derincespor’da (BAL) forma giyen Demiray, hem havadan hem de yerden etkili bir futbolcu olurken, savunma arkası koşuları, temposu ve yüksek teknik kapasitesi ile dikkat çekiyor.