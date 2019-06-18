Kartepe Belediyespor Erkek Voleybol Takımı geride bıraktığımız sezon 2. Lig’de mücadele etmiş, normal sezonda grubunu lider tamamladıktan sonra yarı finallerden çıkıp final grubuna kalmıştı. Malatya’daki finallerde 1. Lig’i avuçlarının içinden kaçıran kulübün sporcuları mali anlamda son derece zor günler geçirseler de voleybolcular tüm maçlarda alın terleri ile mücadele ederek mahcup etmemişti.

KİMSE BİR ŞEY BİLMİYOR

Tüm bunlar karşılığında alacakları ödenmeyen sporcular mağdur edildi. Konunun Kartepe Belediyesi’nin yeni başkanı Mustafa Kocaman’a iletildiği Kocaman’ın, belediyenin borcunun çok olduğunu ve ödemeler noktasında sıkıntılar yaşanacağını ilettiği öğrenildi. Kartepe ekibinin önümüzdeki sezon 2. Lig’e katılmayacağı netleşirken, mağdur sporcuların haklarını nasıl alacağını bilen kimse yok! Sporcuların 2, teknik ekibin 4 aylık maaş alacakları bulunuyor. Erdem ÖVÜÇ