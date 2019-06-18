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18 Haziran 2019- Spor

Aydın Pir, Kullarspor ile devam ediyor

Kullarspor’un genç ve başarılı kalecisi Aydın Pir, yeni sezonda da Kırmızı Siyahlı ekip ile anlaştı.
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Kullarspor’un genç ve başarılı kalecisi Aydın Pir, yeni sezonda da Kırmızı Siyahlı ekip ile anlaştı. Her geçen gün başarı grafiğini yükselten ve geçen sezonki şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Aydın, önümüzdeki sezonda da Kullarspor’un başarısı için elinden geleni yapacak. Bilindiği üzere İlimtepe ve Kullar takımları geçtiğimiz gün yapılan basın açıklaması ile İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig’den yola devam edileceğini duyrmuştu.

18 Haziran 2019 - Spor

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