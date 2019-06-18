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Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda kapısına kilit vurulan Uzel yağmalanıyor. Maaş alamayan güvenlikçilerin çekilmesiyle sahipsiz kalan fabrikanın milyonlarca liralık üretim bantları ve traktörler parça parça çalınıp götürülüyor.
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Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda kapatılan Eyüpsultan Rami'de bulunan Uzel traktör fabrikası hurdacıların uğrak yeri oldu. Maaş alamayan güvenlikçilerin terk etmesiyle sahipsiz kalan fabrika yaklaşık 2 aydır yağmalanıyor.

HURDACIYA SATIYORLAR

Üretim bantları, traktörler, klimalar, torna makineleri, tezgahlar, masa, sandalyeler yerlerinden sökülerek götürülüyor. Tüm kapıları açık olan fabrikaya gelen yağmacılar topladıkları malzemeleri hurdacıya satıyor.

"HER GÜN BİR SEFER GELİYORUM, HARÇLIĞIMI ALIYORUM"

Parasız kaldığı zamanlar fabrikadan hurda topladığını belirten bir kişi, "Ben hurdacı değilim, demirci değilim, bir sabah buradan geçerken bir baktım 10-15 kağıtçı birden geçiyor. Ben de parasızdım o gün, bir girdim baktım herkes demir alıyor. Ben de başladım demir almaya, her gün bir sefer geliyorum harçlığımı alıyorum çıkıyorum. Genelde kağıtçılar geliyor. Suriyeliler, Pakistanlılar büyük motorları götürüyorlar. Bu üç dört aydır devam ediyor. Hiç bir güvenlik önlemi yok terk edilmiş durumda" dedi. Kaynak: DHA

Bugün 14:26 TSİ - Ekonomi

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