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Ali Yıldırım Sezer'e önemli görev

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 31.Olağan Meclis Toplantısını Bursa Kervansaray Otel’de gerçekleştirildi. 2005 yılında kurulan ve bünyesinde ülke genelinde 72 belediyenin üye olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği yeni döneminde yapılan seçimlerde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkan vekilliğine seçildi.
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2005 yılında kurulan ve bünyesinde ülke genelinde 72 belediyenin üye olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 31.Olağan Meclis Toplantısını Bursa Kervansaray Otel’de gerçekleştirildi.

BAŞKAN SEZER BAŞKAN VEKİLLİĞİNE SEÇİLDİ

Birlik Başkanı ve Başkan vekillerinin, Birlik Katip Üyelerinin, Birlik Encümen Üyelerinin ve Birlik Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı Sağlıklı Kentler Birliği 31. Olağan Meclis Toplantısı’na Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi, Meclis Başkan vekili Kadir Özdemir, Başkan Yardımcısı Şevket Kaba ile birlikte katılım sağladı. Yapılan seçimler sonrasında Başkanlığa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Adatepe Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığına seçilirken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkan vekilliğine seçildi.

“DAHA SAĞLIKLI VE GELİŞMİŞ BİR KENT”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer seçimler sonrasında yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir Kalkınma” ile “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak” için, “Sağlıklı Kentler” Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesini, benimsenmesi ve uygulanabilmesini sağlamak vizyonuyla kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nde Gölcük Belediyesi olarak aktif bir şekilde yer almayı önemsiyoruz. Gölcük hem nüfusu, hem jeopolitik özellikleriyle ülkemiz için önemli ilçeler arasında yer almaktadır. İlçemizin gelişiminde bu tarz birliklerden güç ve deneyim kazanarak yeni projelerle hemşehrilerimize daha sağlıklı ve gelişmiş kent sunma gayreti içinde olacağız. Bu düşünceden yola çıkarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 31.Meclis Toplantısı’nda yapılan seçimlerinde aldığımız görev hayırlı uğurlu olsun. İlçemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz” dedi.     

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