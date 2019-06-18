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İzmit'te Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için İzmit'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
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Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve yapılan darbe ile tutuklanarak yargılanan Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, İzmit Fevziye Camii'nde hayatını kaybeden Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kıldı. Cenaze namazına  AK Parti  Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"21. Y.Y. FİRAVUNU SİSİ"

İl Müftüsü Yusuf Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle hayatını kaybettiğini belirterek, "21'inci yüzyılın firavunu Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişi idam edilmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri ve haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından dualar okudundu. Mısır bayrağı açarak slogan atan grup, tekbir getirdi.

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