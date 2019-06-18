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Kirazlıyalı sahiline yakışan tesis

Körfez Belediyesi tarafından Kirazyalı sahilinde insanların güzelce vakit geçirmesi ve dinlenmesi amacıyla yapılan çay bahçesi hizmete açıldı.
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Körfez Belediyesi, Kirazlıyalı sahilinde bir yeniliğe daha imza attı. Yaz günlerinde vatandaşlara daha kaliteli, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir şekilde hizmet üretebilmesi için çay bahçesi baştan aşağı yenilendi. İnsanların rahatça dinlenebilmesi adına yeni sandalyeler ve masalar konulurken, işletmenin menüsü de genişletilerek vatandaşların talebine cevap verebilecek duruma getirildi. Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve Sosyal Tesisler Koordinatörü Ömer Güney de ilk gün tesiste incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, çay bahçesinin bölge için bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Önceliklerimizi halkımızın ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Kirazlıyalı sahiline inen vatandaşlarımız rahatlıkla burada dinlenerek güzel vakit geçirebilecek” dedi. Körfez Belediyesi tarafından modern hale getirilen çay bahçesi içerisinde soğuk ve sıcak içecekler dışında aperatif yiyecekler de halkın hizmetine sunacak. Sosyal Tesisler Koordinatörü Ömer Güney, tesiste en kaliteli şekilde hizmet verileceğini belirtti. Vatandaşlar da Körfez Belediyesi’ne teşekkür ederek, bölgedeki önemli bir eksikliğin giderildiğini belirtti.

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