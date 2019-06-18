Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nda MEZUNİYET coşkusu yaşandı

Tuncay Emir Eğitim Kurumları, 2009 yılından bu yana İzmit Yahya Kaptan ve Alikahya’da anaokulu, ve kreş gündüz bakım evi olmak üzere mevcut 3 okulunda 80 çalışanı ile yüzlerce öğrenciye eğitim- öğretim hizmeti veriyor. İlimiz eğitim camiası içinde “güven, huzur, temizlik, kalite ve çağdaş eğitim” ile saygın bir yere sahip olan Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nda eğitim gören 39 anaokulu öğrencisi, mezun olmanın heyecanını yaşadı.
MEZUNİYET TÖRENİ
Kartepe Hilton Oteli Balo Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine Tuncay Emir Eğitim Kurumları sahibi Melike Ergi, Yahya Kaptan Anaokulu Müdürü Yasemin Tüysüz, Alikahya Kreş Müdürü Sevil Kolaç, okul öğretmenleri, öğrenciler ve yaklaşık 300 anne ve baba katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başladı.
KEPLERİNİ FIRLATTILAR
Yaklaşık iki saat süren mezuniyet töreni çocukların söylediği şarkılar ve aileleri ile birlikte gönüllerince eğlenmesi ile devam etti. Tören mezun olan çocukların hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar. Törenin ardından öğrenciler öğretmenleri ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirdiler.
TUNCAY EMİR EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULUNDAN MEZUN OLANLAR
Berin OKYAY
Ceylin YILMAZ
Ali Metin ÜLGER
Peri ERTÜRK
Cihangir Emir BÜR
Ege YUMLU
Kerem TEMUR
Miray Ada ÖZ
Bade YILDIRIM
Mehmet Yaman KARA
Zeynep İpek UNCU
Begüm BALABAN
Rüzgar ÇINAR
Kemal Ata ÖZEKİN
Kerem TOPÇU
Yasin ŞENBABAOĞLU
İmge Zeren KÖROĞLU
Beren ÇETİN
Kuzey ŞENER
Nazlı ÖZDEMİR
Zeynep İpek KABAAĞAÇ
Ada Duru ORAKÇI
Suat TAŞER
Nisa MEMEDOW
Elif BEYLER
Mert VATANSEVER
Mert KARAOSMANOĞLU
Duru ÇELİK
Kaan ARIDURU
Eren GÜLTEKİN
Nehir ÇOKÜNLÜ
Kerem SAKİNER
Ata MERT
Ada AKAN
Çınar Erol ERGİ
Hümeyra KORKUT
Alperen ASLAN
Çağ NALÇACI
Nida ÜNAL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz