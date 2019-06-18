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Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nda MEZUNİYET coşkusu yaşandı

Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nda eğitim gören 39 anaokulu öğrencisi, Kartepe Hilton Oteli Balo Salonu’nda düzenlenen törende mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Tuncay Emir Eğitim Kurumları, 2009 yılından bu yana İzmit Yahya Kaptan ve Alikahya’da anaokulu, ve kreş gündüz bakım evi olmak üzere mevcut 3 okulunda 80 çalışanı ile yüzlerce öğrenciye eğitim- öğretim hizmeti veriyor. İlimiz eğitim camiası içinde  “güven, huzur, temizlik, kalite ve çağdaş eğitim” ile saygın bir yere sahip olan Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nda eğitim gören 39 anaokulu  öğrencisi, mezun olmanın heyecanını yaşadı.

MEZUNİYET TÖRENİ

Kartepe Hilton Oteli Balo Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine Tuncay Emir Eğitim Kurumları sahibi Melike Ergi, Yahya Kaptan Anaokulu Müdürü Yasemin Tüysüz, Alikahya Kreş Müdürü Sevil Kolaç, okul öğretmenleri, öğrenciler ve yaklaşık 300 anne ve baba katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başladı.

KEPLERİNİ FIRLATTILAR

Yaklaşık iki saat süren mezuniyet töreni çocukların söylediği şarkılar ve aileleri ile birlikte gönüllerince eğlenmesi ile devam etti. Tören mezun olan çocukların hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar. Törenin ardından öğrenciler öğretmenleri ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirdiler.

TUNCAY EMİR EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULUNDAN MEZUN OLANLAR 

Berin OKYAY

Ceylin YILMAZ

Ali Metin ÜLGER

Peri ERTÜRK

Cihangir Emir BÜR

Ege YUMLU

Kerem TEMUR

Miray Ada ÖZ

Bade YILDIRIM

Mehmet Yaman KARA

Zeynep İpek UNCU

Begüm BALABAN

Rüzgar ÇINAR

Kemal Ata ÖZEKİN

Kerem TOPÇU

Yasin ŞENBABAOĞLU

İmge Zeren KÖROĞLU

Beren ÇETİN

Kuzey ŞENER

Nazlı ÖZDEMİR

Zeynep İpek KABAAĞAÇ

Ada Duru ORAKÇI

Suat TAŞER

Nisa MEMEDOW

Elif BEYLER

Mert VATANSEVER

Mert KARAOSMANOĞLU

Duru ÇELİK

Kaan ARIDURU

Eren GÜLTEKİN

Nehir ÇOKÜNLÜ

Kerem SAKİNER

Ata MERT

Ada AKAN

Çınar Erol ERGİ

Hümeyra KORKUT

Alperen ASLAN

Çağ NALÇACI

Nida ÜNAL

Bugün 15:03 TSİ - Spor

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