Konservatuardan yılsonu konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı klasik gitar, elektrogitar ve klarnet öğrencileri, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen konserde yeteneklerini sergiledi. Eğitmenler, Ertunç İlbeyli, Sencer Özbay ve Zeynep Gök’den eğitim alan öğrenciler yılsonu konserinde yetenekleriyle katılımcıları hayran bıraktı.

YETENEKLERİNİ SERGİLEDİLER

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı klasik gitar, elektrogitar ve klarnet öğrencileri, düzenlenen konserde yetenekleriyle adeta büyüledi. Katılımcılar tarafından bolca alkışlanan genç yeteneklerin çaldıkları eserler keyifle dinlendi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda aldıkları eğitimle kendilerini geliştiren öğrenciler, yılsonu konseriyle de bu eğitimleri pekiştirmiş oldu.

YETENEK SINAVI AĞUSTOS’TA

Farklı sanat ve müzik dallarında eğitim verilen Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda yetenekli gençler, uzman eğitmenler tarafından eğitilerek yetiştiriliyor. Sanat ve müzik dallarında etkin bir eğitim alarak diplomalarını alan öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuarı sınavlarını rahatlıkla kazanarak kariyer ve eğitim hayatlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda 7 bölüm 27 branşta 543 öğrenci eğitim gördü. 2018-2019 eğitim döneminin sona erdiği konservatuarda yeni eğitim dönemi için yetenek sınavı başvuruları Ağustos ayında başlayacak.