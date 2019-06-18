İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Aksoy’un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Bugün 15:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:09 TSİ
Güvenlik için toplandılar
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz