Gölcük cinayetinin zanlısı halen aranıyor

Alınan bilgiye göre Gölcük Halıdere Yeni Mahalle 2122 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, inşaat işleri yaptığı öğrenilen ve Halıdere’de bulunan akaryakıt istasyonu işletmecisi Çelebi Aydas (43) isimli şahıs, bir yakını tarafından lüks villada sırtından tabancaya vurulmuş halde bulunmuştu. Aydas’ı kanlar içinde bulan yakının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, Aydas’ın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Olayın meydana geldiği villa içi ve çevresinde incelemelerde bulunan polis, Aydas’ı öldüren şahısa ait olduğu tahmin edilen kanlar içerisinde olan bazı kıyafetler bulunmuştu. Aydas’ın yakınlarından edinilen bilgiler ile kendisinin bir arkadaşı ile sohbet etmek ve alkol almak amacıyla lüks villada buluşmaya gittiği tespit edildi. Olayda sırtından vurularak yaşamını yitiren Çelebi Aydas’ın buluştuğu ve isminin Zafer O. olduğu öğrenilen arkadaşı tarafından aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmanın ardından Aydas’ın yatağında uyuduğu esnada şüphelinin Aydas’ı sırtından vurduğu öne sürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Çelebi Aydas’ın cenazesi ailesine telsim edilerek İstanbul’da toprağa verilirken polis ekipleri kıyafetlerini bulduğu Zafer O.’nun yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Nuri AKÇAHARMAN