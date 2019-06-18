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55 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti.

İLAÇ SAYISI 8.173

Yeni düzenleme ile 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını vurgulayan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173'e ulaştı" ifadesini kullandı. Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 55 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, bu ilaçlardan 39'unun yerli üretim olduğunu bildirdi.

Bugün 15:23 TSİ - Ekonomi

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