Kadın girişimciler tanıştı

Kentimiz iş dünyasının çatı kuruluşu Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), üyelerine yönelik toplantı ve faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda KOTO’da farklı ve önemli bir toplantı gerçekleştirildi. İlimizde bulunan kadın girişimciler düzenlenen tanışma toplantısı büyük ilgi gördü.

GENİŞ KATILIM VARDI

Düzenlenen toplantıya, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Dilek Çınar ve yönetimi, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, KOTO Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri; Esma Bektaş, Eda Efe, Birsen Çokbaşarıcı, Melike Andız Gürbüz, Nezehat Çini, KOTO Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, KOTO Meclis Üyesi Nazan Topdemir Bülbül, 15. Meslek Komitesi Başkanı Handan Kümeli, 17. Meslek Komitesi Başkanı Semra Demir Çavdar, 22. Meslek Komitesi Başkanı Olcay İlter, 15. Komite Üyesi Ayşenur Kahraman Aytekin katıldı.

DAHA ÇOK TİCARİ İŞBİRLİĞİ

Toplantının açılışında konuşan Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, Kocaeli Ticaret Odası’nın kadın girişimcileri ekonomik ve sosyal tüm alanlarda desteklediğini ifade ederek, toplantının kadın girişimcilerin birbirini tanıması ve güçleriyle birbirini desteklemesi adına da çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

TANIŞMA GÖRÜŞMELERİ

Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Dilek Çınar da ev sahipliği dolayısıyla KOTO’ya teşekkür ederek, hep birlikte kadın girişimci sayısının artması ve desteklenmesi adına, projeler yürüteceklerini ifade etti ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Toplantı, kartvizit dağıtımı ve kadın girişimcilerin sosyal-ticari tanışma görüşmeleriyle sona erdi.