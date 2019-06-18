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Zeytinoğlu: İşsizlikte gerileme yaşanacak

Geçen yıla oranla 4 puanlık artışın yaşandığı işsizlik verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Geçen yıla göre artan işsizlik, şubat ayına göre düştü. Mevsimsel etkilerle gerilemenin aylık bazda sürmesini bekliyoruz” dedi.
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve mart ayında yüzde 14.1 olarak gerçekleşen işsizlik oranını değerlendirdi. Açıklamasında mart ayında işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan üzerinde gerçekleştiğini belirten Başkan Zeytinoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ŞUBATA GÖRE DÜŞTÜ

“Geçen yıla göre işsizlikte artış olsa da şubat dönemine göre ise 0.6 puanlık bir gerileme yaşanmış. Sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranları ve ihracat rakamlarındaki mart ayı yükselişinin işsizlik üzerine yansıdığını ve açıklanan verilerin aylık bazda ve belirli oranda gerilediğini görüyoruz.”

“GERİLEME SÜRECEK”

KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranının önümüzdeki aylarda mevsimsel etkilerle aylık olarak gerilemeye devam edeceğini belirterek, “Önümüzdeki dönem mevsimsel etkilerle de aylık bazda gerilemenin devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Ancak ekonomideki yavaşlamadan dolayı bu gerilemenin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Zira işsiz sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu görüyoruz” dedi.

Bugün 15:25 TSİ - Ekonomi

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