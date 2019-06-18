GTÜ’de önemli sempozyum

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek olan “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri 2019” açılış töreni ile başladı. Açılışa GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan'ın yanı sıra farklı bölümlerden akademisyenler, öğrenciler, sanayi, özel sektör ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

AMAÇ, İŞ BİRLİĞİ

Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte iki gün boyunca; üniversitenin lisansüstü programlarının tanıtılması, lisansüstü öğrencilerinin tez konuları kapsamındaki proje fikirlerini veya yaptığı çalışmaların paylaşarak farkındalık oluşturması ve sektör temsilcileri ile iş birliğinin sağlaması hedefleniyor.

ÖNEMLİ PROGRAM

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu’nun selamlama konuşmasının ardından söz alan Rektörü Muhammed Hasan Aslan, lisansüstü GTÜ programlarının nanoteknolojiden savunma teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeye sahip enstitülerde çağın ve bölgenin ihtiyaçlarına göre yürütüldüğünü söyledi.

ÜNİVERSİTE, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

Aslan, üniversite olarak, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin artırılmasında, üniversite-kamu-özel sektör iş birliği ile Ar-Ge çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarının sürdürülmesinde ve sorunlara çözüm önerileri sunulup, uygulamaya geçirilmesinde yoğun bir çaba gösterildiğini ifade etti.