Talazan’dan sendika ziyareti

Tersaneler Genel Müdürü Dündar Talazan, Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Kocaeli Şube Başkanı Sevindik Saral ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. Buluşma sırasında konukları ile yakından ilgilenen şube başkanı Sevindik Saral, yapılan sendikal faaliyetler hakkında ise genel bilgiler verdi.

“ÜYELERİMİZ MUTLU”

Başkan Saral, “SİME-SEN ailesi olarak üyelerimizin yüzünü güldürecek çalışmalara imza atıyoruz. Sendikamızın taleplerini gerekli mercilerle görüşüp, kendilerine iletiyoruz. Bizim için sendika üyelerimizin memnuniyeti çok önemli diye konuştu. Ziyaret daha sonra karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.